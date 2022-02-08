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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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السيد حسن نصرالله: ما يربطنا بإيران هو المقاومة في لبنان والتي هي مصلحة أمنية وكرامة وحرية
مقابلة خاصة لقناة العالم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
السيد حسن نصرالله: المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح لمواجهة التهديد الإسرائيلي
السيد حسن نصرالله: خلال السنتين الماضيتين فعّلنا منظومات الدفاع الجوي لدى المقاومة لمواجهة المسيّرات الإسرائيلية وابعاد خطرها
السيد حسن نصرالله: أهم تطور بدأ الإسرائيليون يتحدثون عنه مؤخرا هو موضوع الدفاع الجوي لدى حزب الله
السيد حسن نصرالله: لا نخشى الحرب ولن نستسلم أمام التهديدات
السيد حسن نصرالله: لو كان الكيان الإسرائيلي متيقنا من النصر على حزب الله عبر الحرب لما توانى لحظة واحدة
السيد حسن نصرالله: الكيان الإسرائيلي لن يستطيع أن يحقق هدفه من خلال شن الحرب على حزب الله
السيد حسن نصرالله: عندما يقول الكيان الإسرائيلي إننا نريد أن نقضي على صواريخ حزب الله فهو بحاجة إلى حرب كاملة
السيد حسن نصرالله: نتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي
السيد نصرالله: إيران في زمن الشاه كانت محكومة من قبل الولايات المتحدة وكان هناك 60 ألفا من المستشارين الاميركيين في مختلف المجالات
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش
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