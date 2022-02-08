هاشتاغ ناطرينك ياوجه الخير يا نصر الله

العالم - نبض السوشيال

جاء في الخبر الذي انتشر على موقع قناة العالم الاخبارية ان "ترقّبوا مقابلة السيد حسن نصرالله مع قناة العالم خلال الدقائق القادمة"، حيث جاء في متن الخبر "يحل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ضيفا عزيزا على قناة "العالم" الاخبارية مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بيروت.

وايضا جاء في الخبر ان سيد المقاومة السيد حسن نصر الله سيتحدث في هذه المقابلة الحصرية عن قضايا شتى منها الثورة الاسلامية، دور الامام الخميني (ره) والقيادة الحكيمة على صعيد انتصار وديمومية الثورة الاسلامية، محور المقاومة، دور حزب الله اللبناني وسائر اعضاء هذا المحور، صمود محور المقاومة والانتصارات المتتالية والمستمرة لهذا المحور في مواجهة امريكا و"اسرائيل" وبالتالي الحركة التي بدات عام 1978 بقيادة الامام الخميني (ره) والتي نشأت في منطقة الشرق الاوسط وتركت تاثيرها على العالم اجمع.

ومع بدء كتابة هذه الحلقة من (نبض السوشيال) تم بث المقابلة الحصرية للقناة مع السيد حيث قال سماحته خلال اللقاء:

** ان "فرحة وصول الإمام الخميني من المنفى الى مطار طهران كانت من أروع مصاديق أيام الله العظيمة".

** ان فرحة وصول الإمام الخميني من المنفى في باريس الى مطار طهران قبل 43 عاما كانت من أروع مصاديق أيام الله العظيمة.

** الجمهورية الإسلامية في إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم الثالث وعلى المستوى العالم برمته.

** ان كثيرين في المنطقة ممن يتحدثون عن الاستقلال والسيادة هم أتباع سفارات.

** ان إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة..

** ان إيران في زمن الشاه كانت محكومة من قبل الولايات المتحدة وكان هناك 60 ألفا من المستشارين الاميركيين في مختلف المجالات.

** ان الثورة الإسلامية أخرجت "اسرائيل"وأميركا من إيران.

** ان الإسلام الأصيل هو الإسلام الذي يقف بوجه الظلم والإجرام وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة.

** ان الولايات المتحدة تعادي النظام الإسلامي في إيران لأنه نظام مستقل ذو سيادة لايقبل الظلم.

وأكد الامين العام لحزب الله ان حديث أميركا عن الحرب على إيران ليس إلا للتهويل والضغط عليها، مشددا على ان إيران بلاد قوية ذات سيادة والولايات المتحدة تخشى محاربتها.

وشدد سماحته على ان أميركا لم ولن تستطيع أن توقف تطور برنامج إيران النووي السلمي.

نستعرض الان اهم التغريدات والوسومات التي انتشرت في المواقع اللبنانية والعربية حول هاشتاغ (#نصر_الله) وهاشتاغ (#ناطرينك) وهاشتاغ (#يا_وجه_الخير) اذ غرد حساب (آية داغر - Ayat Dagher) قائلا:

كل القلوبِ المُشبعة بِكَ تَفديك وترى الصُّبح البَهيَّ من مُحيَّاك .. بانتظارِكَ يا عزيزَ الروح #نصر_الله #ناطرينك

قال حساب المغرد (محمد ذياب - Mohammad diab): يا وجه الخير #نصرالله #ناطرينك

نشر المغرد العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) فيديو يجمع صورا مختلفة وبفترات زمنية متباعدة للسيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وغرد قائلا:

#ناطرينك #نصر_الله #يا_وجه_الخير

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قال حساب المغرد (علي م بلهاس - Ali M balhas):

أروع وأجمل إبتسامه بلمجره... #صباح_الخير #يا_وجه_الخير

يتبع..