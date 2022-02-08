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ناشطون ينشرون مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى في ابو ظبي وتصاعد الدخان منه

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى في ابو ظبي وتصاعد الدخان منه، لكنهم لم يحددوا المنطقة والساعة كما لم يصدر اي تعليق رسمي من قبل سلطات الاماراة على الانفجار وحقيقته.

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ناشطون ينشرون مقاطع فيديو تظهر انفجارا بمبنى في ابو ظبي وتصاعد الدخان منه

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