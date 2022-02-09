اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب

العالم - ايران

وفي حوار اجراه التلفزيون الايراني مع مساعد الرئيس الايراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية مساء الثلاثاء تحدث اسلامي عن احدث المنجزات في مجال الطاقة النووية في البلاد، وقال: بدأنا نهضة التوطين في المنظمة وقادرون على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة.

واوضح بان الخطوة الاولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسات والتخطيط للتقدم بتاثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات خاصة الزراعية والمواد الغذائية والصناعية وقال: لقد تمكنا من تحديد 12 منطقة في البلاد للتشعيع عبر انجاز دراسات في وزارة الجهاد الزراعي ووزارة الطرق واعمار المدن وامامنا الان تنفيذ 12 قطبا صناعيا للتشعيع بمشاركة شركات معرفية وراغبة بالاستثمار في هذا المجال.

وصرح بان الخطوة الثانية تمثلت بدعوة الصناعات الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة واداء التشعيع الذي يمكن ان تكون له تاثيرات اقتصادية في هذه الصناعة واضاف: انه في الخطوة الثالثة بدأنا عملية التوطين بسرعة عالية وفي ظل النهضة التي بدات في المنظمة للتوطين فقد جعلنا اجهزة جديدة في جدول الاعمال.

وقال: هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الادوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو 1 مليون مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية.

*مفاعل طهران مفاعل ابحاثي

واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان مفاعل طهران هو مفاعل ابحاثي ولا استخدامات له سوى الاغراض الانسانية وقال: ان الوقود النووي المستخدم في مفاعل طهران هو بنسبة 20 بالمائة وكانوا قد منعونا من انتاج وقود مخصب بنسبة اعلى من 3.67 بالمائة ووعدوا بان يزودوننا بالوقود اللازم لكنهم لم يفوا بذلك وقد تمكنا في ظل الثقة بالنفس من انتاجه وبامكاننا اليوم انتاج الوقود بمختلف النسب بسهولة.



*مسرّع الالكترون

وتابع اسلامي: ان احد الانشطة في برنامجنا هو انتاج مسرع الالكترون الذي يغطي جزءا مهما من انتاجنا في الادوية المشعة.

*محطة بوشهر النووية

وحول برامج منظمة الطاقة الذرية لاكمال المرحلتين 2 و 3 من محطة بوشهر النووية قال: ان محطة بوشهر الاولى هي الان في الخدمة الا ان المرحلتين 2 و 3 متاخرتين بسبب عدم حل قضاياهما المالية لكننا نامل في ظل التمهيدات المتخذة اثر زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا والتوافقات الحاصلة على اثرها بان نتمكن من مواصلة المشروع بسرعة في الاعوام القادمة للتعويض عن التاخير الذي بلغ 27 شهرا.

وقال: نامل بان نتمكن في ظل عمليات مختلفة من تفعيل جميع المناجم التي تحوي مواد مشعة وان نصل في انتاج الكعكة الصفراء الى 10 آلاف طن التي نحتاجها في افق العام 2041 .

واوضح بان محطة بوشهر النووية انتجت خلال الاعوام السبعة من نشاطها نحو 50 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء بما يعادل توفير نحو 80 مليون برميل من النفط.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنقوم في 9 نيسان/ابريل بازاحة الستار عن العديد من المنجزات النووية ونسعى ليكون العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) منعطفا في التكنولوجيا النووية وان نقدم صورة متميرة عن الصناعة النووية الايرانية.

*مفاعل اراك

وحول مفاعل اراك قال اسلامي: ان مفاعل اراك سيكتمل حتى نهاية العام القادم (20 اذار/مارس 2023). لم يحصل اي تعاون (من الخارج) في انشائه ويسعى زملاؤنا لتصنيع اجزائه ويمضي المفاعل مراحل اكماله.

*منع تكرار التخريب في نطنز وفردو

وبشان الحيلولة دون حدوث التخريب من جديد في منشأتي نطنز وفردو قال: ان لنا 3 سبل في جدول الاعمال، الاول ان المنافذ التي تضررنا من جرائها جعلتنا نقوم بمراجعة كل دورة الادارة وان نعيد هندسة المنظومة.

واضاف: ان النقطة الثانية هي اننا سنقوم باصلاح التصنيف على مستوى البلاد كي لا نجعل في مرأى العدو شيئا يثير اطماعه.

وقال اسلامي: ان النقطة الثالثة هي ان هذه الاحداث اثبتت قدرتنا السريعة على استعادة طاقاتنا، فرغم انها خلفت اضرارا الا اننا اثبتنا بان مثل هذه التحركات التخريبية لا يمكنها التاثير على ارادة الشعب الايراني وقد تمكنا من زيادة طاقاتنا سريعا جدا.