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استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد جندي سوري، واُصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق. 

العالم-سوريا

وأفادت وكالة سانا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق، وأسقطت عددا من الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 56ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جيش الاحتلال أن صفارات الانذار دوت في شمال فلسطين المحتلة.

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بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاهداف معادية في سماء دمشق

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