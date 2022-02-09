الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الحرب الكونية على سوريا لم تؤت ثمارها

السيد نصر الله: الحرب الكونية على سوريا لم تؤت ثمارها
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن الحرب الكونية على سوريا انتهت ولم تؤت ثمارها، مشيرا إلى محاولات الغرب إعادة إحياء "داعش" في المنطقة.

العالم-سوريا

وقال السيد نصر الله في حوار شامل مع قناة العالم الاخبارية إن الحرب الكبرى الكونية على سوريا انتهت ولم تؤت ثمارها، لكن الأمور ما زالت تحتاج إلى بعض الحذر في ظل وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال ومحاولات الغرب إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وبين السيد نصر الله أن ما يجري منذ أشهر عدة والذي كان آخره ما حصل في سجن الصناعة بالحسكة ليس بريئا ويشير لوجود مشروع لإحياء "داعش" في المنطقة من جديد ولا سيما أن مئات الدواعش وبعضهم من كبار قادته لم يتم إلقاء القبض عليهم إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الروسية والتي تفيد بأن الأمريكيين سيعاودون الاتصال بمجموعات إرهابية متطرفة في دمشق واللاذقية، وهذا ليس غريباً عن الأمريكي الذي يسرق النفط والغاز من شرق الفرات.

ونوه السيد نصر الله بفعالية تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري للاعتداءات الإسرائيلية موضحاً أن أولويات الدولة السورية في المرحلة الحالية محاربة التنظيمات التكفيرية والإرهابية ومعالجة الوضع الاقتصادي المعيشي الضاغط بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية.

وأكد السيد نصر الله أن وجود حزب الله في سوريا سيبقى طالما اقتضت الحاجة.

روابط ذات صلة

السيد نصر الله: ايران دولة ذات سيادة حقيقية وكثيرون يتحدثون عن السيادة وهم اتباع سفارات

السيد نصر الله يكشف عن دور السفارة الأمريكية في لبنان

بالفيديو..السيد نصرالله: حزب الله عموده اللبنانيين

السيد نصرالله: قيام الاحتلال بضرب ايران حماقة ستكون لها تداعيات خطيرة جداً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا تفرضها دول ترعى الإرهاب

العدوان السعودي يعاود استهداف العاصمة صنعاء وضواحيها

السيد نصر الله: الحرب الكونية على سوريا لم تؤت ثمارها

أميركا تبتزّ لبنان.. ضغوط واشنطن على بيروت عبر ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية

الاحتلال يغتال أبطال نابلس الذين أسقطوا مزاعم الأمن الإسرائيلية + فيديو

مصر بمواجهة العجز: مزيد من الشحاذة