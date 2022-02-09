السيد نصر الله: الحرب الكونية على سوريا لم تؤت ثمارها

العالم-سوريا

وقال السيد نصر الله في حوار شامل مع قناة العالم الاخبارية إن الحرب الكبرى الكونية على سوريا انتهت ولم تؤت ثمارها، لكن الأمور ما زالت تحتاج إلى بعض الحذر في ظل وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال ومحاولات الغرب إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وبين السيد نصر الله أن ما يجري منذ أشهر عدة والذي كان آخره ما حصل في سجن الصناعة بالحسكة ليس بريئا ويشير لوجود مشروع لإحياء "داعش" في المنطقة من جديد ولا سيما أن مئات الدواعش وبعضهم من كبار قادته لم يتم إلقاء القبض عليهم إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الروسية والتي تفيد بأن الأمريكيين سيعاودون الاتصال بمجموعات إرهابية متطرفة في دمشق واللاذقية، وهذا ليس غريباً عن الأمريكي الذي يسرق النفط والغاز من شرق الفرات.

ونوه السيد نصر الله بفعالية تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري للاعتداءات الإسرائيلية موضحاً أن أولويات الدولة السورية في المرحلة الحالية محاربة التنظيمات التكفيرية والإرهابية ومعالجة الوضع الاقتصادي المعيشي الضاغط بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية.

وأكد السيد نصر الله أن وجود حزب الله في سوريا سيبقى طالما اقتضت الحاجة.