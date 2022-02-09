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السفير الروسي لدى القاهرة: السيسي يزور روسيا للمشاركة بفاعليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

السفير الروسي لدى القاهرة: السيسي يزور روسيا للمشاركة بفاعليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصدد زيارة روسيا، وذلك للمشاركة في فاعليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

العالم - مصر

وقال بوريسنكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": إنه من المتوقع أن يكون عاما حافلا بالأحداث على صعيد العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، حيث ستكون الأخيرة ضيف شرف لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

وأكد السفير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصدد زيارة روسيا للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الخامسة والعشرين.

وأشار السفير الروسي بوريسينكو إلى أن هناك خطط لعقد مشاورات بين وزراء الخارجية والدفاع بصيغة 2 + 2 في القاهرة.

وقال السفير الروسي أنه "على الرغم من القيود المستمرة لمكافحة فيروس كورونا، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القاهرة العام الماضي، وقام رئيس وزارة الخارجية المصرية سامح شكري بزيارة إلى موسكو، كما عقدت في مصر مشاورات حول مكافحة الإرهاب وقضايا هامة أخرى".

وأعلنت مؤسسة "روس كونغرس"، اليوم الثلاثاء، مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 في نسخته الـ"25".

وأكدت المؤسسة المنظمة للمنتدى في بيان، أن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف والسفير المصري لدى روسيا إيهاب طلعت نصر، ناقشا خلال اجتماع عقد في العاصمة الروسية، مشاركة مصر بصفة ضيف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

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