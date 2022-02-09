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مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تجري بالسيارات والدراجات النارية

مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية تجري بالسيارات والدراجات النارية
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

ستجري مراسم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي تصادف بعد غد الجمعة بالسيارات والدراجات النارية في طهران وسائر انحاء البلاد ولن تكون هنالك مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة لمنع الاصابة به.

العالم - ايران

يتبع...

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هاشتاغ: تفاعل مع ذكرى انتصار الثورة الإٍسلامية + فيديو

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