الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

"بيان تهديد" يجبر طائرة أمريكية على تغيير مسارها!

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت شركة "أميركان إيرلاينز"، إنه تم تحويل رحلة جوية كانت متجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، بعد أن أدلى أحد الركاب بـ"بيان تهديد" تجاه الطاقم.

العالم-الاميركيتان

وأقلعت الرحلة، بحسب الشركة، من مطار شارلوت دوغلاس الدولي وكانت متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

ولفت متحدث باسم "أميركان إيرلاينز"، إلى أن الرحلة تم تحويلها، بسبب إدلاء أحد الركاب ببيان تهديد تجاه أحد أفراد الطاقم".

وهبطت الطائرة في مطار البوكيرك الدولي في نيو مكسيكو، حيث كانت سلطات إنفاذ القانون المحلية تنتظر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وشكر المتحدث باسم الشركة الطاقم على احترافه، قائلا: "نشكر طاقمنا على احترافهم، ونعتذر لعملائنا عن أي إزعاج تسبب فيه الراكب".

ولم تذكر شركة الطيران ماهية بيان التهديد، ولم تكشف عن اسم الراكب.

روابط ذات صلة

هبوط طائرة ركاب اضطراريا في فرنسا لهذا السبب

رويترز: شركات دواء امريكية واوربية تمول الارهاب في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شمخاني: واشنطن لا يمكنها أن تضيع حقوقنا بسبب خلافاتها الداخلية

ایران وفنلندا تؤكدان على ضرورة مواجهة الإرهاب

نصرالله: الشعب البحريني لازال متمسكا بحقوقه وقضاياه + فيديو

"بيان تهديد" يجبر طائرة أمريكية على تغيير مسارها!

وزير الاقتصاد السوري: قريبا شركة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

قادة أوروبيون: الناتو بحاجة إلى تقييم استراتيجيته تجاه روسيا