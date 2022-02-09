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الصاروخ الايراني الجديد "خيبر شكن" يمتاز بسرعته الفائقة وإصابة الاهداف بمدى 1450 كم

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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