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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الحكومة الاميركية لا تستطيع ان تدفع ثمن خلافاتها الداخلية بانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الايراني

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

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