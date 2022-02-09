تايوان تشيد بصفقة الأسلحة مع واشنطن.. والصين تطالب بإلغائها

العالم-آسيا والباسيفيك

أعربت تايبيه، الثلاثاء، عن "امتنانها" للولايات المتحدة التي وافقت على بيعها معدات عسكرية بقيمة 100 مليون دولار ستساعدها على صيانة منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي تملكها.

وقال الناطق باسم الرئاسة التايوانية كزافييه تشانغ في بيان "هذه ثاني صفقة أسلحة لتايوان منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، والمرة الأولى هذا العام".

وأضاف "إنها تعكس الشراكة المتينة بين تايوان والولايات المتحدة".

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية الى أنه من المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في آذار/مارس المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن الصفقة تشمل الدعم الهندسي وصيانة أنظمة الدفاع الجوي و"ضمان الجاهزية للعمليات الجوية".

وأبرمت صفقة الأسلحة الأولى لصالح تايبيه خلال ولاية بايدن في آب/أغسطس الماضي الذي شهد الموافقة على بيع الجزيرة أنظمة مدفعية هاوتزر.

الصين تدين بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، وطالب واشنطن بإلغاء خطتها لبيع أسلحة لتايوان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وو تشيان: "إن بيع الولايات المتحدة للأسلحة لتايوان ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين .. وهذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويضر بسيادة الصين ومصالحها الأمنية".

ووفقا له فإن بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان "يقوض العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك بين القوات المسلحة للبلدين، ويعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر، وتعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارض ذلك بشدة".

كما طالب المتحدث الصيني واشنطن بإلغاء خطتها لبيع أسلحة لتايبيه (عاصمة تايوان) وبقطع جميع العلاقات بين الجيشين الأمريكي والتايواني.

وأكد: "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وتطالب الصين الولايات المتحدة بأن تلغي على الفور الخطة المذكورة أعلاه لبيع أسلحة لتايوان".

وحث واشنطن على "وقف العلاقات بين الجيش الأمريكي وتايوان والتوقف عن إرسال إشارات كاذبة إلى القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، من أجل تجنب العواقب الوخيمة على العلاقات العسكرية الصينية الأمريكية، ومن أجل السلام والاستقرار في مضيق تايوان".