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"سرايا القدس" تستهدف قوات إسرائيلية بالرصاص في جنين

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، استهداف قوات إسرائيلية بالرصاص بشكل مباشر جنوب غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت "سرايا القدس" في قناتها إنَّ "كتيبة جنين استهدفت قوات العدو الصهيوني بوابل كثيف من الرصاص بشكل مباشر قرب مستوطنة (ميفو دوتان) المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين".

وأوضحت أن عناصر الكتيبة انسحبوا من موقع الحدث بسلام.

وكانت مراسلة الميادين أفادت بأن مجموعة من الشبان الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليهم في بلدة عرقة قرب جنين.

وقالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب ذلك إنها بدأت بالبحث عن مطلقي النار على جنودها في عرقة.

يأتي ذلك على خلفية تنفيذ قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، عملية اغتيال 3 مواطنين واعتقالها آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم في مدينة نابلس.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية حي المخفية في مدينة نابلس بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها 4 مواطنين، ما أدى إلى استشهاد 3 منهم، واعتقال رابع لم تعرف هُويته بعد.

وسادت في الضفة الغربية "حالة من الغضب الشعبي بعد جريمة الاحتلال بحق الشهداء في نابلس"، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إطلاق نار الأسبوع الماضي على قواته.

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