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انفو غرافيك
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انفوغرافيك.. أبرز مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة مع قناة العالم
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش
كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلة مع قناة "العالم" عن تفعيل المقاومة الاسلامية لسلاح الدفاع الجوي حيث اصبح العدو عاجزاً عن التحرك بسهولة بمسيراته فوق لبنان.. وأكد الامين العام لحزب الله ان حديث أميركا عن الحرب على إيران ليس إلا للتهويل والضغط على إيران، مشددا على ان إيران بلاد قوية ذات سيادة والولايات المتحدة تخشى محاربتها.
تصنيف :
انفو غرافيك
غرافيك
كلمات دليلية :
المقاومة الاسلامية
السيد حسن نصر الله
الامين العام لحزب الله
سلاح الدفاع الجوي
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