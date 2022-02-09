الجنرال ماكينزي يجري مباحثات مع ملك البحرين

العالم - البحرين

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن ملك البحرين استقبل الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء بمناسبة زيارته (غير معلنة المدة) للمملكة، قادماً من الإمارات التي بدأ بزيارتها يوم الأحد الماضي.

وأضافت أنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة"، دون تفاصيل.

وهذه المباحثات تتزامن مع استمرار أضخم مناورة بحرية يستضيفها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، بمشاركة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" لأول مرة.

وبدأت نهاية يناير الماضي، تمارين بحرية في منطقة الشرق الأوسط، بقيادة أمريكية في البحرين، حيث تشارك فيه 60 دولة ومنظمة دولية، بينها "إسرائيل" لأول مرة، وتُختتم فعاليته في 17 فبراير الجاري.

وأمس الثلاثاء، بحثت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات تنسيقاً عسكرياً بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الدفاعي.