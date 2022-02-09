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قائد الجيش الايراني: العدو لجأ الى تحريف الوقائع بعد فشل الضغوط القصوى

قائد الجيش الايراني: العدو لجأ الى تحريف الوقائع بعد فشل الضغوط القصوى
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي ان العدو اليوم وبعد فشله في استراتيجية الضغوط القصوى قد لجأ في ظل امبراطوريته الاعلامية الشيطانية بمواجهة الثورة الاسلامية الى استراتيجية التحريف في حرب الوقائع.

العالم - ایران

يتبع...

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