روسيا تنتقد رد الناتو وواشنطن على مقترحاتها الأمنية

العالم-روسيا

ونقلت وكالة "تاس" عن نائب وزير الخارجية الروسي، تعليقه عن الرد الذي تلقته موسكو من الناتو، أن "في (رد) الناتو، نسبة الفظاظة والصياغة المثيرة للتساؤل أعلى بكثير مقارنة بما ورد في الرد الأمريكي، على الرغم من أن (الرد) الأمريكي أيضا تضمن عناصر كافية غير مقبولة مثيرة للتساؤل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الناتو والولايات المتحدة تجاهلا المخاوف الأساسية لروسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وتلقت وزارة الخارجية الروسية ردا مكتوبا من الولايات المتحدة بشأن مقترحات تتعلق بضمانات أمنية، كذلك أرسل ممثلو الناتو ردا إلى موسكو حول هذه المقترحات.