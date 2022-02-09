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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 116 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 116 وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 133 الف و164 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 39 الفا و 85 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و696 الاف 927 شحصا.

وأضافت أن الفين و 853 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و215 الفا و 909 اشخاص لغاية الآن.

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