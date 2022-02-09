اللواء باقري: سنواصل مسار تطوير القوة الصاروخية

العالم - ايران

وأزاح حرس الثورة الستار ، اليوم الاربعاء، عن صاروخ "خيبرشكن" الإستراتيجي بعيد المدى والدقيق ويعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، وتصميمه المحسن قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث، واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

وأشار اللواء باقري في كلمة خلال مراسم ازاحة الستار عن صاروخ "خيبرشكن" إلى تعزيز القوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة القتلة، قائلا، سنواصل مسار تطويرها من حيث الكمية والنوعية.

وأكد اللواء باقري أن أعداء الله والإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية لا يفهمون إلا لغة القوة.

واعتبر اللواء باقري أعداء الشعب الإيراني، ألعوبة بأيدي الاستكبار العالمي والصهاينة، مؤكدا أن قوة إيران الإسلامية الرادعة ديناميكية وليست ثابتة، وقال: إننا ملزمون بزيادة قوتنا يوما بعد يوم ومواصلة طريق الشهداء.