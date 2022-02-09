الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط

وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا فاطمي امين"، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنميتها بين طهران وسلطنة عمان.

العالم - ايران

واشار فاطمي امين، في لقاء مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان "فهد بن محمود آل سعيد" الى العلاقات السياسة الجيدة جدا بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنميتها بين طهران وسلطنة عمان.

من جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني "فهد بن محمود آل سعيد" خلال الاجتماع، إن تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية أمر استراتيجي لبلاده.

وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية عن اللقاءات بين الجانبين في مسقط،مشيدا بجهود الجانب الإيراني في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، التقى وزير الصناعة والتعدين والتجارة فاطمي أمين بوزراء الخارجية والصناعة والتجارة وتنمية الاستثمار ووزير الصحة العماني لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

يذكر ان الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وعمان بدا اعماله في العاصمة العمانية مسقط أمس الثلاثاء، لبحث سبل توقيع 11 مذكرة للتعاون الثنائي، وزيادة الصادرات الايرانية بواقع 10 في المئة الى عمان واستخدام الطاقات المتوفرة في السلطنة لترانزيت البضائع الايرانية الى سائر البلدان.

روابط ذات صلة

مباحثات إيرانية عمانية مكثفة لتنمية العلاقات الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

هل تأخذ الإمارات بنصحية السيد نصرالله وتنسحب من اليمن؟

مندوب روسيا: لم نعلن أبدا عن أي نوايا عدوانية ضد أوكرانيا

جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا

وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط

أمريكية تقتل ابنتها بوحشية.. "سبونج بوب" أمرني بذلك! (صور)