أسرى فلسطينيون يحاولون الفرار من سجن برام الله

العالم - فلسطين المحتلة

ولم يوضح وزير الأمن الداخلي للإحتلال الإسرائيلي عومر بارليف، توقيت محاولة الفرار، أو عدد الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن بارليف قوله للجنة تحقيق إسرائيلية، إن الأسرى الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق، كما جرى في سجن جلبوع.

وزعم بارليف أن السجانين الإسرائيليين أفشلوا محاولة الفرار، دون كشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان 6 أسرى فلسطينيين أبطال نجحوا في سبتمبر/أيلول الماضي، بالفرار من سجن “جلبوع”، شمالي الكيان ، بعد حفر نفق إلى خارج السجن، وأعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد عدة أسابيع من فرارهم.

ميدانيا رفعت إدارة مصلحة سجون الاحتلال حالة التأهب في كافة سجونها وتعزز وحدات القمع لمواجهة الأسرى الفلسطينيين.