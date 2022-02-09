الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف العقوبات على كوريا الشمالية

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف العقوبات على كوريا الشمالية
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن فرض عقوبات لا نهاية لها وممارسة الضغط على كوريا الشمالية إذا كانت قلقة بشأن رفاهية شعبها.

العالم - اسيا والباسفيك

وأخبر تشاو الصحفيين في إفادة: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بصدق برفاهية الشعب الكوري الشمالي، فعليها أن تتوقف عن فرض العقوبات والضغط على البلاد".

وأضاف أنه ينبغي أن تولي واشنطن الأهمية الواجبة لإجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها بيونغ يانغ، والاستجابة للمخاوف المشروعة والعادلة لها، واتخاذ إجراءات لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.

في أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت روسيا والصين مشروع قرار يهدف إلى رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية بالنظر إلى أن بيونغ يانغ اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي وإجراء مزيد من المفاوضات.

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، أصدر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعليمات إلى الحكومة بمراجعة سياسة بناء الثقة تجاه الولايات المتحدة.

وأعرب كيم عن نيته استئناف جميع الأنشطة التي تم إيقافها سابقا، في إشارة إلى الوقف الاختياري الذي فرضه ذاتيا على التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تنفق 15.9% من ميزانية عام 2022 على تعزيز قدراتها الدفاعية

رغم العقوبات... كوريا الشمالية واصلت تطوير ترسانتها النووية والصاروخية

الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى "العودة للحوار"

سيئول تدعم المساعي الدبلوماسية في محادثات فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..هل ليبيا ستكون مسرح لحكومتين متنافستين؟

الرئيس الإيراني يدشن مشاريع بتروكيماوية وغازية في 5 محافظات

الكاظمي: لا مفر لقتلة قاضي ميسان من العدالة

ممثل "حماس" بلبنان يبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف العقوبات على كوريا الشمالية

استمرار عمليات التسويات بالرقة ودير الزور ومعضمية الشام