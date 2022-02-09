الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف العقوبات على كوريا الشمالية

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وأخبر تشاو الصحفيين في إفادة: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بصدق برفاهية الشعب الكوري الشمالي، فعليها أن تتوقف عن فرض العقوبات والضغط على البلاد".

وأضاف أنه ينبغي أن تولي واشنطن الأهمية الواجبة لإجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها بيونغ يانغ، والاستجابة للمخاوف المشروعة والعادلة لها، واتخاذ إجراءات لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.

في أكتوبر/ تشرين الأول، اقترحت روسيا والصين مشروع قرار يهدف إلى رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية بالنظر إلى أن بيونغ يانغ اتخذت خطوات نحو نزع السلاح النووي وإجراء مزيد من المفاوضات.

وفي منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، أصدر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعليمات إلى الحكومة بمراجعة سياسة بناء الثقة تجاه الولايات المتحدة.

وأعرب كيم عن نيته استئناف جميع الأنشطة التي تم إيقافها سابقا، في إشارة إلى الوقف الاختياري الذي فرضه ذاتيا على التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.