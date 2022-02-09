بالفيديو..رؤية السيد نصرالله حول تطورات المنطقة

العالم - خاص بالعالم

في مقابلة حصرية للسيد نصرالله مع قناة العالم استمرت اكثر من ساعتين، قدم رؤية حزب الله اللبناني حول التطورات التي تشهدها لبنان والمنطقة والعالم.

ابتدأ الامين العام لحزب الله اللبناني حديثه عن ما يدور من حديث اميركي حول وجود خيار عسكري ضد ايران، ليؤكد انه ليس إلا تهويل

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله: "الحديث عن الحرب هو دائماً للتهويل، للتهديد وللضغط علی ايران، اما ان اميركا قادرة علی ان تذهب الی حرب، هذه بالنهاية ايران ليست دولة عادية، هذه دولة اقليمية قوية حاضرة لها دور كبير في المنطقة وأي حرب مع ايران.. في ذلك الوقت انا قلت وقال اخرون، هذا سيؤدي الی تفجير المنطقة بالكامل.. وهذه ليست من مصلحة اميركا علی الاطلاق".

وفي الشأن الايراني فقد اوضح السيد نصر الله انّ ايران اليوم دولةٌ إقليميةٌ كبرى، لها تأثيرُها في المنطقة والعالم.

قال السيد حسن نصرالله: "اليوم انت امام دولة اقليمية قوية كبيرة عظمى، وهذا ليس كلامي انا يعني العالم كله يتعاطى مع ايران على انها قوة إقليمية عظمى، ولها تأثيرها وحضورها الكبير في قضايا المنطقة وايضا في مصير العالم ولا يمكن تجاهل ايران ومحاربتها بهذه السهولة ونحن شهدنا خلال عقود من الزمن حروب مفروضة وحصار وعقوبات ومع ذلك الجمهورية الاسلامية تجاوزت ذلك كله".

كما سلط السيد نصرالله الضوء على قدرات المقاومة الاسلامية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية وقال القدرة الصاروخية للمقـاومة لا تسمح للكيان بفعل شيئاً ضد لبنان، كاشفا ان المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكنها الدفاع عن شعبها.

وقال السيد نصرالله: "ونحن نتعاطى مع هذه التهديدات بشكل جدي، لا نتصرف فقط انها حرب نفسية، ما لاشك هي جزء من الحرب النفسية، ولكن ايضاً نتعاطى معها على انها تهديدات جدية، لكن هل هو قادر على ان ينفذ هذه التهديدات؟حجم انتشار القدرة الصاروخية للمقاومة، وعدد الصواريخ، والاجراءات الامنية المتخذة، كلها لا تتيح له ان يقوم بشيء من هذا النوع، ويبالغ عندما يتحدث عن مسألة بهذا المستوى، في نهاية المطاف المقاومة تعتبر أنها معنية بأن تمتلك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن هذا البلد وهذا الشعب في مواجهة الإسرائيلي".

اقليميا فأكد السيد نصر الله أنّ ان الحرب على سوريا انتهت الا انه حذر من وجود مشروع لإحياء داعش من جديد في سوريا والعراق.

وقال السيد نصرالله: "في سوريا نحن نستطيع القول ان الحرب الكبرى والحرب الكونية والاقليمية انتهت ولم تستطع ان تؤتي ثمارها، لكن الامور في سوريا مازالت تحتاج الى بعض العناية والحظر، لانه في شمال سوريا يوجد عشرات الالاف من المسلحين والجماعات المسلحة ومن جملتها جماعات متطرفة وبعضها جماعات تكفيرية ومازالت تشكل تهديدا ،ومجددا منذ عدة اشهر والان ما يحدث في الحسكة هناك مشروع لاحياء "داعش" في سوريا والعراق من جديد".