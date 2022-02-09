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الرئيس الإيراني يدشن مشاريع بتروكيماوية وغازية في 5 محافظات

الرئيس الإيراني يدشن مشاريع بتروكيماوية وغازية في 5 محافظات
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بدأت اليوم الأربعاء مراسم تدشين وتنفيذ مشاريع بتروكيماويات ومد الغاز بمختلف مناطق البلاد.

العالم - إيران

وتشمل هذه المشاريع بقيمة 400 تريليون ريال (رسميا الدولار = 42 ألف ريال) في 5 محافظات إيرانية وهي خراسان الجنوبية وخوزستان وكرمانشاه وفارس وسيستان وبلوشستان، حيث تم البدء بتنفيذ مشاريع مد الغاز الطبيعي إلى 4 مدن و1459 قرية و4104 وحدة صناعية، إلى جانب مشروع "سينا" البتروكيماوي، و11 مشروعا آخر لنقل الغاز.

كما أوعز رئيسي بالشروع بالعمليات التنفيذية لمد الغاز في 10 مدن أخرى و1239 قرية و1351 وحدة صناعية و8 مشاريع نقل غاز.

وعبر تقنية الفيديو كونفرنس إطلع الرئيس رئيسي على سير واقع المشاريع في مدينة "ماهشهر" بخوزستان و" نوسود" في كرمانشاه و" أرسنجان" في فارس، إلى جانب حضوره بمركز التحكم بإنتاج ونقل واستهلاك الغاز.

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الرئيس الإيراني يدشن مشاريع بتروكيماوية وغازية في 5 محافظات

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