الكاظمي: لا مفر لقتلة قاضي ميسان من العدالة

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حضر مجلس عزاء القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان".

واكد الكاظمي ان "المجرمين لن يكون لهم مفر من العدالة".

وزار الكاظمي عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته.

وأشاد السيد الكاظمي بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة، وأكد سيادته أن دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد سيادته بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم.

ووجّه السيد الكاظمي الجهات المعنية بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.