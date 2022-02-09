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بالصور.. ضبط مواد دعم لوجستي لـ"داعش" في بغداد

بالصور.. ضبط مواد دعم لوجستي لـ
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط مواد دعم لوجستي تابعة لتنظيم "داعش" شمالي بغداد.

العالم - العراق

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات لواء 59 عن وجود مواد دعم لوجستي لعصابات "داعش" الارهابية وحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية لادامة الزخم على عصابات "داعش" الارهابية شرعت قوة بامرة مقدم لواء 59 ويرافقه ضابط استخبارات لواء 59 وامري افواج لواء 59 ف1.ف2.ف3.ف4.وف3 لواء 22 وضباط استخبارات الافواج وباشراف مدير شعبه استخبارات فق٦ لتنفيذ واجب ضمن قاطع ف3 لواء 59 في منطقة الهورة".

وأضاف البيان، أنه "تم العثور على ثلاثة براميل مملوئة بالمواد الغذائية صالحة الاستعمال".

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