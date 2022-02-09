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رئيس البرلمان اللبناني يبرق للامام الخامنئي مهنئا بذكرى إنتصار الثورة الاسلامية

رئيس البرلمان اللبناني يبرق للامام الخامنئي مهنئا بذكرى إنتصار الثورة الاسلامية
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى الإمام الخامنئي مهنئا بالذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران،

العالم - لبنان

وجاء في البرقية “ثلاثة وأربعون فجرا لم تضمحل فيه الشمس، ثلاثة وأربعون فجرا على إنبلاج ربيع المستضعفين وقيامتهم من البؤس الى البأس، ومن الذل الى العزة، ومن الضعف الى القوة، ثلاثة وأربعون عاما على فجر دائم من الثبات والتألق والمنعة والإقتدار، هي نعمة الثورة المظفرة التي أوقد شعلتها الإمام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني واشتد ساعدها في ظل قيادتكم الحكيمة فهي كانت وستبقى الأمل والرجاء”.

وأضاف”بهذه المناسبة المباركة يطيب لي أن أتوجه بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي من سماحتكم ومن الشعب الإيراني العظيم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك سائلا العزيز القدير سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا وثورة بالمزيد من المنعة والقوة والتقدم والنصر والإزدهار إنه سميع مجيب”.

وللمناسبة نفسها أبرق نبيه بري مهنئا لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ولرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

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