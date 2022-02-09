الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أمور مهمة جدا قالها السيد نصر الله

العالم - لبنان

وذكّر مراسل الشؤون العربية في قناة "كان" بالهجوم الإسرائيلي الذي جرى في آب/أغسطس 2019، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، هدد نصر الله بأنّ المنظمة سوف تُسقط كل محلقة سوف تدخل إلى الأراضي اللبنانية، وجرى الإفادة عن عدة محلقات حاولت المنظمة إسقاطها".

ولفت المراسل إلى أنّه "اليوم، وفي مقابلته مع قناة العالم، قال نصر الله إن تفعيل منظومات الدفاع الجوي، تثمر نتائج ممتازة، إذ إنّ المسيرات الإسرائيلية التي اخترقت الأجواء اللبنانية باتت أقل".

وتابع: "نصر الله أوضح أنه مثلاً في البقاع، تأتي مسيرة كل شهر أو شهرين"، وقال أيضاً إن "المسيرات التي تخترق إلى منطقة الجنوب والضاحية غيّرت مسارها نتيجة تغيير سياسة قواعد اللعبة" وفق قول السيد نصر الله.

وشدد على أنّ السيد نصر الله "طرح أموراً مهمةً جداً، وتطرّق إلى إمكانية أن تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة إيران، معتبراً أنّه لا يجد احتمال كبير لذلك، باعتبار أنّ إسرائيل تخشى ذلك، أمّا الولايات المتحدة، فالأمر ليس في سلم أولوياتها".

كذلك تطرّق موقع "القناة 20" الإسرائيلية إلى حديث السيد نصر الله، ناقلاً قوله إنّه تم إزالة "حرية العمل الجوي لإسرائيل فوق لبنان".

بدوره، ذكر موقع "القناة 13" أنّ أمين عام حزب الله أجرى مقابلة مع قناة العالم ، وقال: "نحن لا نريد الحرب لكن لا نخشاها".

وأضاف الموقع الإسرائيلي أنّ السيد أعلن أنّ "الدفاع الجوي التابع للحزب قلّل من النشاط الإسرائيلي في لبنان".

وكان السيد حسن نصر الله، ذكر في مقابلة مع قناة العالم، أنّ "حجم القدرات الموجودة كماً ونوعاً والقدرة البشرية الموجودة التي لا سابق لها في تاريخ لبنان بل في تاريخ المقاومات بوجه العدو، لا تمكّنهم من القضاء على المقاومة في أي حرب".