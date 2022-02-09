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رئيس الوفد الوطني اليمني: التقينا بالمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعه مسؤول مكتب الخليج واليمن في الاتحاد الأوروبي

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

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