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بالصورة..العثور على بقايا صاروخ "إسرائيلي" فجرته الدفاعات السورية في بلدة لبنانية

بالصورة..العثور على بقايا صاروخ
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "لبنان 24" أنه تم العثور على بقايا صاروخ إسرائيلي فجرته صواريخ الدفاعات الجوية السورية قبل استهدافه الأراضي السورية.

العالم -لبنان

وبحسب "لبنان 24"، فإنه "قرابة الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، دوى انفجار قوي في قرى غربي مدينة بعلبك (بلبنان)، أثناء الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا".

وأشار الموقع إلى أن "صاروخا تناثر بعد أن فجرته صواريخ الدفاعات الجوية فوق بلدة طاريا"، لافتا إلى أنه "تم العثور على بقايا الصاروخ في أرض زراعية مجاورة للمنازل في حي التليلة".

وأفاد مصدر عسكري لوسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الإحتلال الإسرائيلي استهدف محيط دمشق فجر الأربعاء بغارة من أجواء لبنان، وبصواريخ "أرض – أرض" من الجولان المحتل.

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