بالفيديو قضايا البحرين الساخنة لهذا الاسبوع..

العالم - ابناء الديرة

نظام البحرين منذ اسبوع هو تحت المجهر في ضوء عقد اتفاقية"تاريخية" مشينة عقدها مع الكيان الصهيوني ليكرس ما سماه "التعاون الامني الاستراتيجي".

وقال ضيف البرنامج القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد حول هذا الموضوع، إن النظام البحريني يسعى الى خطة التطبيع الكامل والتغيير الديمغرافي في البحرين.

وغرد المعارض البحريني البارز ابراهيم شريف حول هذا الموضوع كاتبا: "ما هي الخبرة الامنية التي نترجاها من الصهاينة؟ هل سنستورد خبرتهم في التطهير العرقي، أم في حصار وتجويع وهدم المباني على رؤوس قاطنيها بغزة، أم في مصادرة الاراضي وسياسية العقاب بنسف المنازل أم في التطهير العرقي وقانون يهودية الدولة؟ لا اعرف ما الحكمة من النوم في فراش واحد مع الثعبان".

وتطرق البرنامج الى قضية المعتقلين السياسين لاسيما اضراب الشيخ المعتقل ميرزا المحروس عن الطعام، وقال ضيف البرنامج القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد حول هذا الموضوع، إن الاعترافات التي انتزعت من المعتقلين السياسين في البحرين كانت تحت التعذيب، مشيرا الى ان الاحكام التعسفية بشأن الشيخ المحروس بحسب المنظمات فإنها لا تنص على قوانين دولية لحقوق الانسان.