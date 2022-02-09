شاهد..إيران في المراتب الأولى عالميا في علاج العقم

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مراكز متطورة بتقنياتها مشبعة بخبراتها ومستعدة لتقديم أفضل الخدمات لمرضاها، هذا هو حال مراكز علاج العقم في الجمهورية الإسلامية التي تقدم اليوم هذه الخدمات إلى آلاف الأزواج القادمين من الدول الجارة إضافة إلى الأزواج الإيرانيين.

وقال علي رضا تكلو وهو مدير مستشفى ياس الايرانية: " اليوم ايران وبالاعتماد على طاقتها الداخلية واكثر الاجهزة العلاجية تطورا على مستوى العالم يمكن القول ان ايران واحدة من اقوى الدول في علاج العقم، ونحن نقدم اليوم خدمات الاقامة للزاوج الذين ياتون للعلاج من داخل ايران وخارجها حتى يتم العلاج بشكل جيد وناجح".

حالات العقم التي كانت صعبة أو مستحيلة العلاج قبل سنوات، باتت اليوم في متناول الكثيرين بأسعار مناسبة في مراكز تخصصية في إيران ذلك إلى جانب خدمات وتقنيات أخرى كثيرة تبدأ عند فحص سلامة الجنين قبل زرعه وصولا إلى تحديد الجنس وتجميد الأجنة.

تحولت إيران وخلال السنوات الماضية بفضل الاهتمام الذي شهده القطاع الصحي بعد انتصار الثورة الإسلامية إلى قطب طبي مميز على مستوى المنطقة والعالم ولعل علاجات العقم ليست إلا جانبا واحدا من جوانب التطور الطبي الذي تمثل في العديد من العمليات الجراحية والعلاجات المتطورة.

في كل يوم من عمر الثورة الاسلامية تزداد ايران تقدما ولعل علاج العقم ليس الا مثلا واحدا على هذا التقدم.

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