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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني أن الإستمرار على سياسات ترامب يحول دون تقدم المفاوضات

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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