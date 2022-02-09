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3 فلسطينيين يحرقون آلية إسرائيلية على الحدود مع غزة

3 فلسطينيين يحرقون آلية إسرائيلية على الحدود مع غزة
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أحرق شبان فلسطينيون، اليوم الأربعاء، حفارا عسكريا إسرائيليا داخل السياج الحدودي (شرق قطاع غزة)، بعد التسلل الى المكان. 

العالم - فلسطين

وقالت مصادر عبرية إن "شبانا فلسطينيين تسللوا اليوم إلى غلاف غزة وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية، وألقوا زجاجة حارقة تجاه مركبة هندسية، وألحقوا أضرارًا جسيمة بها، وعادوا إلى القطاع، دون إصابات".

في حين ذكرت مصادر محلية فلسطينية ، أن الشبان تمكنوا من إحراق حفار عسكري اسرائيلي، بعد تسللهم من شرق مخيم البريج (وسط القطاع)، تجاه منطقة أم حسنة.

وبينت المصادر أن "المنطقة تشهد استنفارا عسكريا إسرائيليا، بحثا عن الشبان الذين تمكنوا من العودة الى قطاع غزة بسلام".

وتشهد مناطق قطاع غزة على الحدود مع الداخل الفلسطيني المحتل، عمليات اشتباك متواصلة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، وفعاليات شعبية ضد اعتداءات الاحتلال على القطاع.

في السياق، أصيب مواطنون فلسطينيون خلال مواجهات اندلعت، بين المواطنين وقوات الاحتلال، وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة منددة بالجريمة الإسرائيلية التي ارتقى خلالها ثلاثة شهداء في مدينة نابلس أمس.

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