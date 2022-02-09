قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني: سنكون سندا للدول الاسلامية

العالم - من طهران

وقال العميد واحدي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية عبر برنامج من طهران، إن الامام الخميني عرف بان القوة الجوية من ضمن النظام وعرف مدى انزعاج هذه القوة من المستشارين الاميركان في ايران.

وأضاف: أن الالتحاق بالشعب ابان الثورة الاسلامية كان يحتاج الى قوة واندفاع وقد جاء ذلك من قبل القوة الجوية.

وأكد اوحدي أن احدى نقاط نجاح القوة الجوية في فترة الحرب المفروضة هو تمكننا من صناعة قطع الغيار لطائراتنا بانفسنا.

واشار قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني الى ان القوة الجوية وقفت الى جانب الشعب في كافة الازمات والكوارث.

وقال اوحدي، إن طاقمنا الفنى وكافة الطواقم على اتم الجهوزية وكنا بعد الحرب نقدم المساعدات للجميع وحتى لدول الجوار عند وقوع الازمات والاحداث.

وأكد اوحدي أن القوة الجوية الايرانية، على اتم الجهوزية واسلحتنا واجهزتنا التي نستخدمها في طائراتنا لانعلن عنها.

واوضح اوحدي أن أعداء ايران يعرفون بان قوتنا الجوية ستمطرهم بنيران تجعلهم لايعرفون طريقهم.

وشدد اوحدي على ان ايران لن ترضخ للتهديدات والحظر كان فرصة ومن نعم الله علينا ونزل جميع خبراءنا الى الساحة وقمنا بصناعة الطائرات.

وأكد قائد القوة الوجية في الجيش الايراني أن القوة الجوية الايرانية تطور يوما بعد اخر ولن تتوقف عجلة التطور، موضحًا أن ايران تمتلك المسيرات القتالية ونقوم اليوم بتدريب عناصرنا على هذه المسيرات بعد ان زودناها باجهزة محلية الصنع.

واشار اوحدي الى انه سيتم الاعلان عن امكانات المسيرات القتالية وهي تحمل الكثير من القنابل والاجهزة وهي مسيرات عملاقة، مؤكدًا على ان تصنيع المسيرات من مهام وزارة الدفاع وبالغاء الحظر سنكون من اكبر مصدري السلاح في المنطقة والعالم.

وحول المناورات قال العميد حميد واحدي، إن الهدف من المناورات التي اجريت هو رفع المستوى الامني في البلاد والقوة الجوية شاركت بفاعلية في هذه المناورات، واضاف أنه تم تحديد الاهداف لضربها بطائراتنا وكنت اوجه الطيارين لاستهداف الهدف المحدد وتمت العملية بنجاح.

واوضح اوحدي أن رسالة مناوراتنا هي السلام والصداقة وعلى دول الجوار ان تعلم بان ايران هي الصديق الاكبر لها.

يتبع..