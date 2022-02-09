العراق.. اعلان موعد المرافعة ضد ترشيح زيباري للرئاسة

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وقال بيان مقتضب للمحكمة الاتحادية، إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت الأحد المقبل 3 شباط موعدا للمرافعة بشأن الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية).

وقررت المحكمة الاتحادية، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية مؤقتاً.

وجاء في قرار المحكمة، أنها "قررت ايقاف اجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوی (17اتحادية/ 2022)".

وأضافت، أن "القرار صدر بالأكثرية في 9/ رجب/ 1443 هجرية الموافق السادس من شباط الحالي".