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تواصل ردود فلسطينية على اغتيالات نابلس..

حماس والجهاد: على الاحتلال أن ينتظر الرد

حماس والجهاد: على الاحتلال أن ينتظر الرد
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن “سياسة الاغتيالات الاسرائيلية سياسة فاشلة ولا يمكن أن توقف المقاومة أو أن تردع المقاومين والمجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني”، وأكد على “تضامن حركة حماس مع عوائل الشهداء وأهلنا في نابلس”.

العالم - فلسطين

كلام هنية جاء الاربعاء خلال اتصاله بعوائل شهداء نابلس الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات العدو الصهيوني في عملية اغتيال غادرة في مدينة نابلس الثلاثاء.

وقال هنية “هذه دماء لن تضيع هدرا ولا سدى وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذه أمانة في أعناقنا جميعا”، وتابع “هذه الدماء دعوة صريحة لمغادرة مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو”

الجهاد”: على الاحتلال الاسرائيلي أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال شهداء نابلس

هذا وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عزالدين الأربعاء أن “الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة على صفيح ساخن وهي قابلة للانفجار، لا سيما بعد اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة مقاومين في مدينة نابلس”.

وقال عزالدين “على الاحتلال أن ينتظر الرد على جريمة اغتيال ثلاثة فلسطينيين، ولابد أن يعلم أن ممارساته ستقابل بالرد من قبل المقاومة الفلسطينية”، وأوضح أن “العدو سيدفع ثمنها عاجلا أم آجلا”.

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