قائد القوة الجوية في الجيش الايراني يحذر أعداء إيران

العالم - خاص بالعالم

وقال واحدي في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية، إن القوات الجوية الايرانية بفضل الاعتماد على النفس من خلال التصنيع المحلي اصبحت من افضل القوات الجوية في المنطقة والعالم وان لدى ايران امكانات كبيرة في صناعة الطائرات المقاتلة والمسيرات.

وشدد واحدي على أن تطور القوات المسلحة الايرانية لا تمثل تهديدا للجوار وانها قوة للدفاع عن ايران والدول المجاورة لايران والمنطقة.

وقال واحدي: "استطيع ان اكد لكم ان القوات الجوية من خلال الاعتماد على النفس في مجال الصناعات اصبحت مستعدة بشكل ليس له مثيلا من قبل اي تهديد خارجي، وجميع الانظمة في مجال الطيران والدفاع الجوي أصبحت متطورة وجاهزة ونحمد الله ان جميع اسلحتنا التي نضعها على الطائرات صناعة محلية، اصبح لدينا مقاتلات جيدة ومتطورة ولدينا مسيرات من افضل المسيرات في العالم، لذلك نحن لانخاف من اي تهديد".