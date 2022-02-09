الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء البريطاني يشير إلى إنهاء مبكر لقواعد العزل الخاصة بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني يشير إلى إنهاء مبكر لقواعد العزل الخاصة بكورونا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إمكانية إنهاء جميع قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط العزل الذاتي بعد اختبار إيجابي، قبل شهر من الموعد المحدد في 24 مايو.

العالم - أوروبا

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، قال جونسون إنه سيقدم استراتيجية الحكومة "العيش مع كوفيد" عندما يعود مجلس العموم من عطلته في 21 فبراير وينهي القيود المحلية الأخيرة بما في ذلك الواجب القانوني للعزل الذاتي "قبل شهر كامل".

وأضاف: "سنسير بهذا الاتجاه بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات. وأتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية بما في ذلك المتطلبات القانونية للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، قبل شهر كامل".

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا أن يخضع للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل، مع إمكانية خروجه من المنزل بعد اليوم الخامس من العزل إذا كان لديه اختبارين سلبيين.

هذا ومن المتوقع أيضا رفع شرط ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، كما من المقرر رفع قيود السفر المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل فرض القيود المحلية، مع إزالة جميع متطلبات الاختبار للقادمين إلى إنجلترا اعتبارا من 11 فبراير.

روابط ذات صلة

عضو في حزب المحافظين: إقالة جونسون 'أمر حتمي'

بريطانيا وألمانيا تتفقان على أهمية الحوار مع روسيا ووضع 'حزمة عقوبات شاملة' ضدها

استمرار الاستقالات في بريطانيا بعد فضيحة 'بارتيجيت'

لندن وكييف يحذران موسكو من أي توغل في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العسكر يطبع مع الإحتلال والشعب السوداني يحسم موقفه

استشهاد مواطنين اثنين بقصف للعدوان السعودي على صعدة

رئيس الوزراء البريطاني يشير إلى إنهاء مبكر لقواعد العزل الخاصة بكورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار 'باتسيراي' في مدغشقر إلى 96 قتيلا

عشائر الحسكة تدين تدمير القوات الأمريكية للمنشآت الجامعية

بالفيديو.. إستنائف محادثات الغاء الحظر عن الشعب الايراني في فيينا