إستنائف محادثات الغاء الحظر عن الشعب الايراني في فيينا

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واجرى الوفد الايراني برئاسة كبير المفاوضين على باقري كني لقاءات ثنائية مع الوفود الأوربية، وناقش آخر التطورات مع المنسق الاوروبي للجنة المشتركة للاتفاق النووي انريكي مورا، كما التقى رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل اوليانوف.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استبق الجلسة بدعوة الغرب إلى اتخاذ قرارات جدية ومؤثرة بشأن الغاء الحظر عن بلاده.

في هذه الاثناء قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الأصوات التي تسمع من الإدارة الأميركية تظهر عدم وجود انسجام بداخلها لاتخاذ القرارات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، واضاف شمخاني أن الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تضيع حقوق الشعب الإيراني بسبب نزاعاتها الداخلية.

وتأكيدا على سلمية البرنامج النووي الايراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي إن ايران قادرة على إنتاج الوقود النووي بمختلف النسب بسهولة، محددا 12 منطقة كأقطاب صناعية للتشعيع في البلاد.

وقال اسلامي إن الخطوة الاولى التي تم اتخاذها هي القيام بالدراسات والتخطيط للتقدم بتأثير هذه التكنولوجيا عن طريق التشعيع في كل المجالات، وصرح بان الخطوة الثانية تمثلت بدعوة الصناعات الغذائية والزراعية الكبيرة لتعريف مكانة واداء التشعيع، مشيرا إلى أن هنالك في الوقت الحاضر نحو 200 مركز للطب النووي في البلاد تستفيد من الادوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية ويتلقى الخدمات عن هذا الطريق نحو مليون مريض سنويا بواسطة المراكز العلاجية.



وعلى الرغم من الحظر المفروض على ايران، ألا ان القوات الايرانية تواصل تطوير قدراتها الدفاعية، حيث كشف حرس الثورة الإسلامية في ايران عن صاروخ باليستي جديد قادر على إصابة الأهداف على بعد 1450 كيلومترا بدقة. وازاح حرس الثورة الستار عن الصاروخ 'خيبر شكن' الاستراتيجي بعيد المدى.

وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس العميد أمير علي حاجي زاده إن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، ولديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي، كما يمتاز بانخفاض مدة التجهيز والإطلاق الى السدس.