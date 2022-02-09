أوليانوف: اتفاق روسي أوروبي على حل القضايا العالقة في فيينا

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب اوليانوف: إلتقيت اليوم، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا؛ جاء هذا اللقاء على امتداد المباحثات الدبلوماسية المكثفة وفي إطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية الجارية في عاصمة النمسا.

ووصل رئيس الفريق الإيراني المفاوض "علي باقري كني"، فجر الثلاثاء إلى فيينا، لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات مع التركيز على إلغاء الحظر .

وفي أول لقاء له بفندق كوبورغ أمس، تباحث باقري كني مع "مورا"، كما التقى رئيس الوفد الروسي والصيني إلى هذه المباحثات.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر، في 27 كانون الأول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الأسبوع الماضي إلى عواصم بلدانها من أجل التشاور.

وأعلن الفريق الإيراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الأعمال"؛ مؤكدا أن التوصل إلى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الأهداف.