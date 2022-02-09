الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أوليانوف: اتفاق روسي أوروبي على حل القضايا العالقة في فيينا

أوليانوف: اتفاق روسي أوروبي على حل القضايا العالقة في فيينا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا "ميخائيل اوليانوف"، عن مباحثاته اليوم الأربعاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي "إنريكي مورا" واتفاق الجانبين على ضرورة التسريع بتويرة المفاوضات والبحث عن مبادرات لحل القضايا العالقة وبالتالي إحياء الاتفاق النووي.

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب اوليانوف: إلتقيت اليوم، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا؛ جاء هذا اللقاء على امتداد المباحثات الدبلوماسية المكثفة وفي إطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية الجارية في عاصمة النمسا.

ووصل رئيس الفريق الإيراني المفاوض "علي باقري كني"، فجر الثلاثاء إلى فيينا، لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات مع التركيز على إلغاء الحظر .

وفي أول لقاء له بفندق كوبورغ أمس، تباحث باقري كني مع "مورا"، كما التقى رئيس الوفد الروسي والصيني إلى هذه المباحثات.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر، في 27 كانون الأول 2021؛ وكانت الوفود المفاوضة قد عادت الأسبوع الماضي إلى عواصم بلدانها من أجل التشاور.

وأعلن الفريق الإيراني المفاوض منذ بداية المفاوضات، عن ثوابته المتمثلة في "تحقيق المصالح وقواعد الحوار وجدول الأعمال"؛ مؤكدا أن التوصل إلى الاتفاق النهائي يعتمد على تحقيق هذه الأهداف.

روابط ذات صلة

محادثات بين باقري واولیانوف في اطار مفاوضات فيينا

لافروف وأميرعبداللهيان يبحثان المفاوضات النووية هاتفيا

إستنائف محادثات الغاء الحظر عن الشعب الايراني في فيينا

الوفد الإيراني يجتمع بالوفدين الصيني والروسي في فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

عضو الوفد الإيراني: تقدم واضح في مفاوضات فيينا، لكن..

أنباء عن عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة

أوليانوف: اتفاق روسي أوروبي على حل القضايا العالقة في فيينا

الصدر يدعو للتهدئة في محافظة ميسان

تعيين الأسدي نائباً لقائد عمليات ميسان