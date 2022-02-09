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إسماعيل رضوان: ايران لم تتخل عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينة رغم الضغوط الشىيىة التي تتحملها نتيجة هذا الدعم

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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