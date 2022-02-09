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أنباء عن عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة

أنباء عن عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر فلسطينية عن أنباء بشأن عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

كما أعلنت قناة الميادين عن إطلاق نار باتجاه حافلة للمستوطنين في القدس المحتلة.

وقالت القناة 12 العبرية: إن شرطة الاحتلال تفحص إن كان هناك إطلاق نار تجاه الحافلة بالقدس وليس إلقاء حجارة.

وقال بعض مصادر عبرية: "ما حصل قرب حي الشيخ جراح هو إطلاق نار استهدف حافلة إسرائيلية".

وأكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عزالدين، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة على صفيح ساخن وهي قابلة للانفجار، لا سيما بعد اغتيال جيش الاحتلال ثلاثة مقاومين في مدينة نابلس، ظهر أمس.

يتبع..

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أنباء عن عملية إطلاق نار داخل باص في القدس المحتلة

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