مفاوضات فيينا وصاروخ "خيبر شكن" الإيراني!

العالم – كشكول

ويبلغ مدى صاروخ "خيبر شكن" 1450 كيلومترا، ويعمل على الوقود الصلب ولديه قدرة على المناورة لاختراق الأنظمة المضادة للصواريخ، وساعد تصميمه على التقليل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

اللواء باقري وفي كلمة له خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "خيبرشكن" أشار إلى أن أعداء الثورة والجمهورية الإسلامية لا يفهمون إلا لغة القوة، مؤكدا على أن إيران ستعزز قوتها الصاروخية لمواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة القتلة.

قد لا يكون هناك أي ارتباط بين المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 لرفع الحظر الأميركي عن إيران، وبين إزاحة الستار عن الصاروخ "خيبر شكن"، وأن الصدفة وحدها قد تكون سببا لهذا التزامن، ولكن رغم ذلك يمكن اعتبار الحدث رسالة إيرانية لكل من يهمه الأمر، مفادها أن إيران لم ولن تتفاوض مع أي كان حول برنامجها الصاروخي الدفاعي، وأنها لا تربط مفاوضات فيينا ببرنامجها الصاروخي كما تطالب أميركا، التي خرجت من الاتفاق النووي وفرضت حظرا غير مسبوق على إيران، على أمل الضغط عليها، ودفعها لإدراج برنامجها الصاروخي في الاتفاق الذي كانت تحلم بفرضه على إيران.