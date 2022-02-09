الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ اسرائيلية

موسكو: الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ اسرائيلية
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته إسرائيل على سوريا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

العالم - سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الأربعاء: "في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع F-16، دون عبور حدود الدولة السورية، ضربة بصواريخ موجهة في منطقة بلدة الكسوة بمحافظة دمشق".

وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 8 صواريخ بوسائل الدفاع الجوي روسية الصنع تستخدم في خدمة القوات المسلحة السورية".

وتابع: "وفي نحو الساعة 02:30 بتوقيت موسكو شن الجيش "الإسرائيلي" من منطقة هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ10 صواريخ من نوع أرض-أرض إلى مواقع لقوات الدفاع الجوي السورية".

وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر عن استشهاد عسكري سوريا وإصابة 5 آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنشآت للبنية التحتية العسكرية والمدنية لسوريا.

وسبق أن نقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصدر عسكري أن قصفا إسرائيليا استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر الأربعاء، تسبب في استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين.

بدوره، زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي عبر "تويتر": "ردا على صاروخ مضاد للطائرات أطلق في وقت سابق من سوريا، قمنا للتو بضرب بطاريات أرض - جو في سوريا، بما في ذلك الرادارات والمنشآت المضادة للطائرات".

روابط ذات صلة

روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق

تضرر أكثر من 20 منزلا نتيجة العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

سوريا تعلن حصيلة العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

روسيا: القوات الأمريكية تنهب الموارد الطبيعية في سوريا وتسرق نفطها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موسكو: الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ اسرائيلية

مفاوضات فيينا وصاروخ "خيبر شكن" الإيراني!

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-02-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-02-2022

بالفيديو.. ماذا يحمل هوكشتاين في جعبته لحدود لبنان البحرية؟

البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات