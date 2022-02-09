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مركز حميميم: عناصر داعش السابقون يتوجهون إلى أمريكا وأوروبا

مركز حميميم: عناصر داعش السابقون يتوجهون إلى أمريكا وأوروبا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن العناصر السابقين في تنظيم "داعش" الذي تم الإفراج عنهم بدعم من الولايات المتحدة يتوجهون إلى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي.

العالم - سوريا

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، إن "مركز المصالحة الروسي تلقى معلومات عن توجه العناصر السابقين في "داعش"، الذين تم العفو عنهم بدعم من الولايات المتحدة، والذين احتجزوا سابقا في المعتقلات في المناطق تحت سيطرة الإدارة الكردية ما وراء الفرات، إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن أولئك العناصر يتوجهون إلى الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي بجوازات سفر مزورة مع تأشيرات الدخول.

وأكد أن المركز الروسي للمصالحة يواصل العمل على تسوية النزاع في سوريا بطرق سلمية وتقديم المساعدة للسكان السوريين وعودة الحياة السلمية.

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مركز حميميم: عناصر داعش السابقون يتوجهون إلى أمريكا وأوروبا

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