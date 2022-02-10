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مجلس الدولة الليبي ينفي التوصل لاتفاق حول التعديل الدستوري

مجلس الدولة الليبي ينفي التوصل لاتفاق حول التعديل الدستوري
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

نفى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد عبد الناصر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، خلال مباحثات أجريت الأربعاء مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب.

العالم - ليبيا

وذكر عبد الناصر عبر "تويتر" أن رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، للتباحث حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

وأكد أن اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري، لافتا إلى أن وفد المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن توافق لجنة خارطة الطريق ولجنة مجلس الدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، التي تتضمن تحديدا دقيقا للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز 14 شهرا.

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مجلس الدولة الليبي ينفي التوصل لاتفاق حول التعديل الدستوري

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