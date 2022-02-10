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لتحقق"حلم طفولتها".. كينية تعود للمدرسة في عمر الـ98

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الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

في قاعة دراسة مبنية بالحجارة بمنطقة الوادي المتصدع الريفية في كينيا، جلست بريسيلا سيتيني، التي ستبلغ التاسعة والتسعين من عمرها، الجمعة، لتدون ملاحظات جنبا إلى جنب مع تلاميذ يصغرونها بأكثر من 80 عاما.

العالم - منوعات

وبحسب ما نقلت "رويترز" ارتدت بريسيلا سيتيني الزي المدرسي المؤلف من ثوب رمادي وسترة خضراء، وقالت إنها رغبت في العودة إلى المدرسة لتضرب المثل لأحفاد أولادها، وسعيا للعمل بمهنة جديدة.

وأضافت: "أريد أن أصبح طبيبة، لأنني كنت أعمل قابلة"، لافتة إلى أن أبناءها أيدوا قرارها.

وبدأت الحكومة الكينية دعم تكاليف التعليم الابتدائي في 2003، مما أتاح لبعض الأفراد الأكبر سنا الذين تسربوا من التعليم، العودة إلى المدرسة لتحقيق أحلامهم، ومن بينهم سيتيني، التي سافرت إلى باريس العام الماضي لإطلاق فيلم يدور حول قصتها، يحمل اسم "جوجو"، أي "الجدة" بلغتها المحلية. كما ستسافر إلى نيويورك لحضور عرض الفيلم هناك.

وتدرس سيتيني الآن في الصف السادس الابتدائي، وقالت إنها تستمتع أيضا بالأنشطة المدرسية الأخرى مع أحفاد أبنائها، من بينها دروس التربية البدنية.

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