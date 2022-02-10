الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

"معالج تقليدي" يزرع مسارا في رأس امرأة لتنجب صبيًا + صورة

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

لجأت امرأة حامل في باكستان إلى مستشفى بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن إنجاب مولود ذكر، بحسب ما أفادت مصادر طبية، يوم الأربعاء.

العالم - منوعات

ونقلت "فرانس برس"عن الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى،قوله: إن المرأة قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها".

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة الباكستانية الحامل إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.

ويكثر من يوصفون بالمعالجين التقليديين في باكستان، وسط تحذيرات طبية من بعض الوصفات التي يقدمونها للناس.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية في الوقت الحالي إلى استجواب المرأة، وقال قائد شرطة بيشاور عباس احسان سنقبض على المشعوذ قريبا.

روابط ذات صلة

باكستان تعلن مقتل 5 من جنودها جراء إطلاق نار من أفغانستان

مصرع 4 عمال جراء انفجار بمنجم فحم في باكستان

السفير الإيراني في باكستان يدعو للتصدي الجماعي للارهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تتجنب ادانة جريمة الاحتلال ضد شهداء نابلس

"معالج تقليدي" يزرع مسارا في رأس امرأة لتنجب صبيًا + صورة

الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن

شاهد..البرلمان الأردني يؤبن شهداء نابلس

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء محافظة حجة

لتحقق"حلم طفولتها".. كينية تعود للمدرسة في عمر الـ98