الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن

العالم - الكويت

جاء ذلك خلال كلمة لمندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في كلمة له نيابة عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة للمفاوضات الحكومية الدولية المتعلقة بمسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه.

وقال العتيبي: إن "جانباً كبيراً من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة العربية، ما يستدعي تمثيلاً عربياً عادلاً ومتناسباً في المجلس الموسع".

وأضاف: "نطالب أيضاً بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع استناداً إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية التي تزيد عن 400 مليون نسمة، وعدد الدول العربية في الأمم المتحدة التي تشكل نسبة 12% تقريباً من العضوية العامة في الأمم المتحدة".

وأوضح أن المجموعة العربية "تتمسك بتحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، لا سيما بصفته الجهة الرئيسية المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه العالم".

ورأى العتيبي، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن التمثيل العابر للأقاليم "هو ما يشكل أهمية كبرى للمجموعة العربية، لضمان عدالة التمثيل الإقليمي على المستوى العالمي".

وأكد ضرورة "الاعتراف بخصوصية المجموعة العربية كمجموعة إقليمية في حد ذاتها بمجلس الأمن الموسع، دون أن تكون محسوبة على المجموعتين الأفريقية أو مجموعة آسيا باسفيك".

وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب الكويت نيابة عن الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، فمنذ عام 2014 وحتى اليوم، استمرت الكويت بطرح ذات الطلب.